Замглавы ГИБДД Карелии рассказал о проблемах с эвакуацией автомобилей в районах

Нарушители ПДД во многих районах Карелии избегают наказания в виде эвакуации автомобилей из-за того, что там не хватает организаций, уполномоченных выполнять такую работу.

Об этом сообщил на заседании парламентского комитета по законности и правопорядку заместитель начальника УГИБДД МВД по Карелии Алексей Мишев.

По его словам, в Петрозаводске такой проблемы нет – в городе работает несколько специальных автостоянок и эвакуаторов. Но на всю остальную Карелию имеется всего шесть организаций, которые занимаются эвакуацией автомобилей.

По словам Мишева, эти организации отказываются выезжать в соседние районы, где появляется потребность в эвакуации. Особенно, это касается северных территорий, пишут "Вести Карелии".

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