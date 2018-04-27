В инспекции труда Карелии назвали "вопиющим случаем" гибель электромонтеров, веткой потрогавших провода

Заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Карелии Михаил Федоров назвал "вопиющим случаем" недавнюю гибель двух работников филиала РЖД и пообещал, что ведомство будет "биться до конца" за то, чтобы произошедшее признали несчастным случаем на производстве.

Об этом Михаил Федоров заявил на семинаре, посвященном анализу несчастных случаев на производстве. Он состоялся в Доме профсоюзов республики накануне.

Ранее трудовая инспекция сообщила, что завершила расследование группового несчастного случая со смертельным исходом, который произошел с двумя работниками железной дороги днем 25 декабря 2017 года. При расследовании было установлено, что смерть электромонтеров А. и П. наступила "от поражения техническим электричеством" в результате того, что, А., покинув мотовоз вместе с П. и подойдя к лежащим на земле проводам, сломал "ветку кустарника" и держа ее в правой руке (левой он держался за П.), "коснулся провода линии электропередачи ВЛ-10 кВ несколько раз", после чего "раздался хлопок", "стоящий А. упал на спину", и вместе с ним упал П. Судебно-химическое исследование крови тела А. показало наличие этилового спирта в концентрации 3,35 промилле.

"Случай, по моему мнению, вопиющий", - прокомментировал Михаил Федоров случившееся во время доклада в Доме профсоюзов.

При этом он напомнил, что большинством голосов членов комиссии гибель электромонтеров была квалифицирована как несчастный случай, не связанный с производством.

"На сегодняшний день на основании заявления родственников погибших работников (филиала РЖД) Государственной инспекцией труда Республики Карелия проводится дополнительное расследование данного несчастного случая. За этот случай мы будем биться стопроцентно, будем биться до конца", - пообещал представитель ведомства.

В ситуациях, подобных этой, очень важна позиция представителя профсоюзного комитета и уполномоченного по охране труда, добавил Михаил Федоров.