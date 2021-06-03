Замглавы Минприроды объяснил истощение лесных ресурсов Карелии массовым рубками после войны

Нехватка лесных ресурсов, грозящая лесопромышленному комплексу Карелии, вызвана массовыми послевоенными рубками, из-за которых произошло истощение лесов, заявил замглавы Минприроды республики Сергей Шарлаев.

«К сожалению, такие большие объемные рубки леса, которые были в послевоенный период, когда страна восстанавливала разрушенное хозяйство, сегодня дают нам о себе знать. И у нас проблема сегодня — ненормальная, нехорошая возрастная структура лесов… Должно быть 25% — молодняки, 25% — средневозрастные, 25% — приспевающие и 25% — спелые, перестойные. А у нас сегодня благодаря этим перерубам послевоенным всего лишь 8% приспевающих. То есть через 10-15 лет будет серьезная проблема обеспечения сырьем нашего лесопромышленного комплекса», — сказал Шарлаев в эфире телеканала «Россия 24. Карелия».

Как власти и бизнес собираются решать эту проблему, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».