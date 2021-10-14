Замглавы Минтранса: «Маршрутки» в Петрозаводске перестанут «гоняться за каждым пассажиром»

Реформа общественного транспорта, которую планируют власти Петрозаводска, предусматривает изменение системы формирования тарифов на пассажирские перевозки.

Об этом сообщила в эфире телеканала «Россия 1. Карелия» заместитель министра транспорта Карелии Юлия Мизинкова.

По ее словам, администрация Петрозаводска будет заключать с перевозчиками контракты на перевозку пассажиров и оплачивать их за счет бюджета. Власти начнут сами устанавливать цены для пассажиров.

«Вся выручка, которую будут оплачивать пассажиры за проезд, будет поступать в бюджет, а не перевозчику, что исключит необходимость для перевозчиков выбирать только выгодные маршруты, выгодное время следования, не ездить в отдаленные микрорайоны, где маленький пассажиропоток. То есть независимо от количества пассажиров перевозчик получит свои деньги, поэтому гоняться за каждым пассажиром уже необходимости не будет», — пояснила Мизинкова.

По ее словам, сейчас законодательство не позволяет администрации применять штрафные санкции к недобросовестным автоперевозчикам, а при переходе на контрактную систему, власти получат такое право.

«Штрафные санкции предусмотрены 44-м федеральным законом о госзакупках. Это большие суммы, поэтому перевозчики будут дорожить заключенными контрактами», — добавила замминистра.