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Замглавы Минтранса: «Маршрутки» в Петрозаводске перестанут «гоняться за каждым пассажиром»

Новости. Общество
11:43, 14 Октября 2021
фото: © Паблик ВК «Живой Петрозаводск»

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Реформа общественного транспорта, которую планируют власти Петрозаводска, предусматривает изменение системы формирования тарифов на пассажирские перевозки.

Об этом сообщила в эфире телеканала «Россия 1. Карелия» заместитель министра транспорта Карелии Юлия Мизинкова.

По ее словам, администрация Петрозаводска будет заключать с перевозчиками контракты на перевозку пассажиров и оплачивать их за счет бюджета.  Власти начнут сами устанавливать цены для пассажиров.

«Вся выручка, которую будут оплачивать пассажиры за проезд, будет поступать в бюджет, а не перевозчику, что исключит необходимость для перевозчиков выбирать только выгодные маршруты, выгодное время следования, не ездить в отдаленные микрорайоны, где маленький пассажиропоток. То есть независимо от количества пассажиров перевозчик получит свои деньги, поэтому гоняться за каждым пассажиром уже необходимости не будет», — пояснила Мизинкова.

По ее словам, сейчас законодательство не позволяет администрации применять штрафные санкции к недобросовестным автоперевозчикам, а при переходе на контрактную систему, власти получат такое право.

«Штрафные санкции предусмотрены 44-м федеральным законом о госзакупках. Это большие суммы, поэтому перевозчики будут дорожить заключенными контрактами», — добавила замминистра.

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Комментарии

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goo
2021-10-14 12:35:46
А всего то надо было, посадить пару петросоветовских мафиози.
комба
2021-10-14 12:07:02
Жми, Юлия, жми! :)
Русский
2021-10-14 11:50:28
Это не помешает визгам вечнонедовольных диванных бездельников.
Гость
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