Замминистра образования Карелии дала разъяснения о патриотических «Разговорах о важном» в школах

Появившийся с 1 сентября в школьной программе курс занятий «Разговоры о важном» проводится в рамках внеурочной деятельности, но он обязателен для посещения.

Это следует из разъяснений, которые дали участники сегодняшнего заседания парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.

«С 1 сентября 2022 года в рамках внеурочной деятельности, именно внеурочной деятельности введен час «Разговор о важном». Все методическое сопровождение данного занятия, которое предполагает 34 часа за учебный год, размещено на портале «Единое образовательное пространство», — сказала Петрова.

«Разговоры о важном» проходят каждый понедельник первым уроком в виде классного часа. По словам замминистра, занятия введены для всех школьников без исключения.

Председатель комитета Галина Гореликова уточнила, что этот час является «обязательным часом внеурочной деятельности».

Ранее министерство просвещения России сообщило, что основные темы курса «связаны с ключевыми аспектами жизни человека в современной России».

«Проект «Разговоры о важном» направлен на развитие ценностного отношения школьников к своей родине — России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Данные занятия с детьми должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе», — сказано в методических рекомендациях к курсу.