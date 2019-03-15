Замглавы Росрыболовства проинспектировал строительство заводов в Кондопоге

Замруководителя Федерального агентства по рыболовству Василию Соколову рассказали, что монтаж оборудования на рыбоперерабатывающих заводах в Кондопоге начнется во второй половине года, сообщает министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии.

Как сообщил председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский, строительство объектов ведется хорошими темпами. Во втором полугодии планируется приступить к внутренней отделке и монтажу оборудования. Общий объем инвестиций оценивается в 1,8 млрд рублей, мощность каждого завода – 50 тонн трески и пикши в сутки.

Сырье для заводов будет поступать напрямую с карельских судов в акватории Баренцева моря в порт Мурманска. Далее автотранспортом рыба будет доставляться для переработки в Кондопогу. На линиях по переработке планируется производить филе, стейки и другую продукцию.