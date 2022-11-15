«Заминировавшую» МВД Карелии женщину, петрозаводский суд приговорил к 8 годам колонии

При этом Верховный суд республики отменил этот суровый приговор и оштрафовал осужденную на 200 тысяч рублей.

Так, 7 января этого года 38-летняя жительница Петрозаводска Наталья Р. в нетрезвом состоянии позвонила по телефону «112» и сообщила, что здание МВД Карелии заминировано. При этом женщина назвала свои данные и попросила, чтобы к ней домой приехал конкретный оперуполномоченный, на которого по некоторым причинам она затаила обиду.

Нетрудно догадаться, что в этой ситуации никакого «минирования» полицейского ведомства не было. И сама женщина предстала перед судом.

Как рассказал «Столице на Онего» защищавший «минершу» адвокат по назначению Юрий Петровский, полицейское следствие обвинило ее в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве с целью дестабилизации деятельности органов власти (ст.207 ч.3 Уголовного кодекса РФ). Дело было передано в петрозаводский суд, и 1 июля судья Елена Голяева приговорила Наталью Р. к максимальному в контексте указанного обвинения наказанию — 8 годам колонии общего режима.

«Как на следствии, так и в суде я просил переквалифицировать предъявленное моей доверительнице обвинение на первую часть этой же, 207-й статьи, в которой также говорится о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, но совершенном из хулиганских побуждений, — рассказал журналисту Юрий Петровский. — Наказание женщине в этом случае было бы несравнимо мягче. Однако следствие и петрозаводский суд, к сожалению, не прислушались к моим доводам. В результате подсудимую приговорили к реальному лишению свободы на целых 8 лет и заключили под стражу».

Адвокат был вынужден подать апелляционную жалобу на этот, как он считает, очень суровый приговор, в Верховный суд Карелии. И на днях судья Сергей Кутузов — докладчик при рассмотрении апелляционной жалобы, с двумя коллегами отменили решение судьи Елены Голяевой и вынесли новое.

По информации адвоката Юрия Петровского, Верховный суд удовлетворил его ходатайство о переквалификации действий «минерши» на совершенное из хулиганских побуждений. По мнению защитника, «дестабилизировать деятельность МВД, к сожалению, иногда выпивающая женщина никоим образом не помышляла».