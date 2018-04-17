Заммэра Петрозаводска Мизинкова объяснила, почему на улицах так грязно

Администрация Петрозаводска возложила ответственность за мусор и грязь на частных территориях на парламент Карелии, который в декабре смягчил требования к нарушителям правил благоустройства.

Об этом сообщила сегодня на заседании парламентского комитета по законности и правопорядку заместитель мэра Петрозаводска Юлия Мизинкова.

По ее словам, в декабре прошлого года парламент внес изменения в административное законодательство и ограничил перечень нарушений правил благоустройства, за которые мэрия имеет право штрафовать нарушителей. По словам Мизинковой, это привело к ухудшению санитарного состояния города и "обоснованному недовольству горожан".

В качестве примера она привела мусор на частной территории на проспекте Ленина.

"Территория со стороны фасада захламлена, урна переполнена, вокруг разбросан мусор. У здания есть собственник. Предпринятые меры по разъяснительной работе не принесли ожидаемого результата, а другие, к сожалению, принять не можем. И вот в течение всего летнего сезона данная ситуация будет сохраняться, что вызывает гнев и возмущение петрозаводчан и гостей нашего города", - сказала Мизинкова.

Другим примером последствий изменений в законодательстве она назвала несанкционированные земляные работы на улицах Петрозаводска.

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