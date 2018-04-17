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Новости. Общество
11:59, 17 Апреля 2018

Заммэра Петрозаводска Мизинкова объяснила, почему на улицах так грязно

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Администрация Петрозаводска возложила ответственность за мусор и грязь на частных территориях на парламент Карелии, который в декабре смягчил требования к нарушителям правил благоустройства.

Об этом сообщила сегодня на заседании парламентского комитета по законности и правопорядку заместитель мэра Петрозаводска Юлия Мизинкова.

По ее словам, в декабре прошлого года парламент внес изменения в административное законодательство и ограничил перечень нарушений правил благоустройства, за которые мэрия имеет право штрафовать нарушителей. По словам Мизинковой, это привело к ухудшению санитарного состояния города и "обоснованному недовольству горожан".

В качестве примера она привела мусор на частной территории на проспекте Ленина.

"Территория со стороны фасада захламлена, урна переполнена, вокруг разбросан мусор. У здания есть собственник. Предпринятые меры по разъяснительной работе не принесли ожидаемого результата, а другие, к сожалению, принять не можем. И вот в течение всего летнего сезона данная ситуация будет сохраняться, что вызывает гнев и возмущение петрозаводчан и гостей нашего города", - сказала Мизинкова.

Другим примером последствий изменений в законодательстве она назвала несанкционированные земляные работы на улицах Петрозаводска.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гарик
2018-04-17 13:21:16
Так нынче , таких нулевых чиновников у руля и в городе , и в республике толпы . Время такое чумное , американец.)))))))))))
Кузьма
2018-04-17 13:17:04
Такое впечатление что она бредит....
Американец
2018-04-17 13:07:40
что ширшинская компашка, что Мизинкова - одного поля ягоды. Пока такой чиновник сидит в городе, толку не будет. Она в городском хозяйстве понимает, как Ширшина в молоке и сметане
елпидифор
2018-04-17 13:03:25
Юля, пора и совесть поиметь: изменения вышли в декабре, а город не убирается годами.
sherhan2
2018-04-17 12:32:03
Раз принять другие меры не можете,то вы,Администрация-лишнее звено,особенно в бюджете.Всех уволить,оставить одного человека,который на все замечания и претензии будет бубнить одно и то же:"мы разъясняли,нас послали,мы не можем...".
Leopol'd
2018-04-17 12:28:47
При "разборах" по Ширшиной не принимались даже объективные причины. А тут бред какой-то.
User
2018-04-17 12:14:02
Предпринятые меры по разъяснительной работе не принесли ожидаемого результата, а другие, к сожалению, принять не можем.

Так сами берите метлы и мешки для мусора и убирайте, раз больше ничего не можете!
Гость
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