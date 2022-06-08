Заммэра Петрозаводска ответила на жалобы на запрет парковки в центре города

Автопарковку на одном из участков проспекта Ленина в Петрозаводске запретили из-за того, что автомобили мешали общественному транспорту.

Об этом сообщила сегодня на совещании в мэрии заместитель главы города Юлия Мизинкова.

Она ответила на жалобу жительницы дома, расположенного рядом с кафе «Оттолина» и «The Кухня». После запрета остановки транспорта рядом с этими заведениями посетители стали парковать автомобили в соседних дворах. Это вызвало недовольство жильцов.

«Дело в том, что припаркованный автотранспорт вдоль проезжей части мешает работе общественного транспорта. То есть даже визуально можно было наблюдать, как троллейбус, отъезжая от остановки чуть выше „Оттолины“, не может разъехаться с машинами, которые припаркованы», — пояснила Мизинкова.