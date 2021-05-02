Заммэра Петрозаводска: «Турист не вернется в город, похожий на стихийный рынок»

Ужесточение требований к вывескам повысит туристическую привлекательность Петрозаводска, считает заместитель главы Петрозаводска, председатель комитета градостроительства и землепользования Евгений Перов.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Ника плюс», отвечая на вопрос, как предприниматели отреагировали на изменения требований к внешнему виду вывесок на фасадах зданий.

«Я думаю, что предприниматели задумались о том, что приводя в порядок облик города, это, в том числе, в первую очередь, увеличивает его туристическую привлекательность, и от этого увеличивается, в том числе, прибыль тех организаций, которые располагаются в центральной части города. Турист же заходит в ресторан, заходит в какой-то магазин, в какие-то иные объекты притяжения и оставляет там свои деньги… Безусловно он не вернется в город, который похож на какой-то стихийный рынок или еще на что-то, где абсолютно некрасиво, неприятно находиться. Сейчас вы видим абсолютно иную картину в совокупности с тем, что мы отремонтировали фасады», — сказал Перов.

Он не исключил, что в дальнейшем требования к вывескам будут корректироваться.

«Могут быть какие-то корректировки, могут быть какие-то казусные ситуации, которые не отрегулированы правилами или отрегулированы неверно. Мы открыты для предложений. Если где-то сложности с применением этих правил есть, безусловно, мы их рассмотрим», — пояснил руководитель комитета.

Как сообщалось ранее, новые правила размещения вывесок содержат целый ряд условий. Например, запрещено вертикально размещать буквы в текстах вывесок, крепить их выше линии подоконников второго этажа, перекрывать вывесками окна и двери, витражи и витрины, размещать в оконных проемах, на кровлях, лоджиях и балконах, а также на архитектурных деталях фасада. Согласно документу, «цветовые решения вывесок должны соответствовать характеристикам и архитектурному облику города…эстетическим качествам городской среды».

Эти требования вызвали претензии со стороны многих предпринимателей и бизнес-омбудсмена Елены Гнетовой.

По ее мнению, многие требования допускают произвольное толкование, поэтому у контролирующих органов появится возможность наказывать предпринимателей, исходя из субъективного представления чиновников об «эстетических качествах» вывесок.