Реклама на сайте
Прислать новость
Житель Карелии попался пьяным за рулем и остался без прав 1
02.05.2021 17:50
Когда россияне могут получать две пенсии одновременно, объяснили в Совете Федерации
02.05.2021 19:40
Как отмечали Первомай в советские годы: на демонстрацию одевались, как на праздник 11
02.05.2021 16:53
Заподозренную в поножовщине ведущую «Ревизорро» отстранили от эфира, передача приостановлена 3
02.05.2021 21:40
Стало известно, кто определяет архитектурный облик Петрозаводска 10
Сегодня 10:37
На вокзале в Петрозаводске снова будут петь военные песни 1
02.05.2021 15:41

Заммэра Петрозаводска: «Турист не вернется в город, похожий на стихийный рынок»

Новости. Общество
13:13, 03 Мая 2021
фото: "САМПО ТВ 360º
Загрузка...

Ужесточение требований к вывескам повысит туристическую привлекательность Петрозаводска, считает заместитель главы Петрозаводска, председатель комитета градостроительства и землепользования Евгений Перов.

Об этом он заявил в эфире телеканала  «Ника плюс», отвечая на вопрос, как предприниматели отреагировали на изменения требований к внешнему виду вывесок на фасадах зданий.

«Я думаю, что предприниматели задумались о том, что приводя в порядок облик города, это, в том числе, в первую очередь, увеличивает его туристическую привлекательность, и от этого увеличивается, в том числе, прибыль тех организаций, которые располагаются в центральной части города. Турист же заходит в ресторан, заходит в какой-то магазин, в какие-то иные объекты притяжения и оставляет там свои деньги… Безусловно он не вернется в город, который похож на какой-то стихийный рынок или еще на что-то, где абсолютно некрасиво, неприятно находиться. Сейчас вы видим абсолютно иную картину в совокупности с тем, что мы отремонтировали фасады», — сказал Перов.

Он не исключил, что в дальнейшем требования к вывескам будут корректироваться.

«Могут быть какие-то корректировки, могут быть какие-то казусные ситуации, которые не отрегулированы правилами или отрегулированы неверно. Мы открыты для предложений. Если где-то сложности с применением этих правил есть, безусловно, мы их рассмотрим», — пояснил руководитель комитета.

Как сообщалось ранее, новые правила размещения вывесок содержат целый ряд условий. Например, запрещено вертикально размещать буквы в текстах вывесок, крепить их выше линии подоконников второго этажа, перекрывать вывесками окна и двери, витражи и витрины, размещать в оконных проемах, на кровлях, лоджиях и балконах, а также на архитектурных деталях фасада. Согласно документу, «цветовые решения вывесок должны соответствовать характеристикам и архитектурному облику города…эстетическим качествам городской среды».

Эти требования вызвали претензии со стороны многих предпринимателей и бизнес-омбудсмена Елены Гнетовой.

По ее мнению, многие требования допускают произвольное толкование, поэтому у контролирующих органов появится возможность наказывать предпринимателей, исходя из субъективного представления чиновников об «эстетических качествах» вывесок.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
наташка
2021-05-03 14:14:08
Леопольдик утверждает, что был в 25 странах и нигде такого не видел. Даже в филипинах.
кир
2021-05-03 14:03:24
"Вкусняшка" на спущенных колёсах всё ещё работает и портит вид улицы Ровио,18. Там берут только наличные и, видать, не зря берут - покровители есть.
12345
2021-05-03 14:11:29
кир, налоговую, видать, это не волнует
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.05.2021, 16:52
Циклон «Даниель» принесет в Карелию снегопад и метель
30.04.2021, 12:12
Конкурсная комиссия определила двух кандидатов на пост сити-менеджера Петрозаводска
29.04.2021, 16:23
В Петрозаводске сотрудники ГИБДД провели жесткое задержание девушки-водителя (ВИДЕО)
26.04.2021, 06:40
«Набрали бы и 200 килограммов»: стало известно особое грибное место в Карелии (ФОТО)
01.05.2021, 09:25
Еще трое мужчин скончались от коронавируса в Карелии
27.04.2021, 15:40
Стало известно, как будут работать школы и садики в Карелии в майские праздники

Аналитика

30.04.2021 14:22
Обществоведение
Школа на «пятерку» 1
Самая большая школа в Карелии может принять своих первых учеников уже в сентябре.
«В выборах участвовать не планировала» 21
30.04.2021 09:12
«Совершено циничное и дерзкое преступление» 8
29.04.2021 14:32
Когда будущее Петрозаводска в руках горожан 1
29.04.2021 14:30
Как превратить озеро в болото 2
29.04.2021 13:55
Вся аналитика

Чтиво

29.04.2021 13:32
Без политики
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
С появлением «Здравляндии» разрешились не только детские страхи и капризы, но и тревога родителей за безопасность детей в условиях поликлиники.
История покупки квартиры в ипотеку с господдержкой
29.04.2021 13:30
В Петрозаводске стало солнечно
26.04.2021 15:50
архив чтиво

Медиа

День пожарной охраны в Петрозаводске 2021
30.04.2021 16:35
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»