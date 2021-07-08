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Замминистра здравоохранения Карелии рассказала, как достичь плана по иммунизации от ковида

Новости. Общество
13:57, 09 Июля 2021
фото: © Оперштаб Правительства РК по борьбе с коронавирусом

В плановый показатель 60% чиновники намерены включить даже тех, кто переболел и не обращался в медицинские учреждения.

Заместитель министра здравоохранения Карелии Ольга Руотцелайнен рассказала депутатам республиканского парламента, как в регионе собираются достичь планового показателя по иммунизации населения в 60%. По словам замминистра, в эту цифру чиновники намерены включить даже тех, кто переболел и не обращался в медицинские учреждения.

«Коллективный иммунитет включает в себя как естественный иммунитет, приобретенный в ходе перенесенного заболевания, так и искусственный, возникающий в ходе вакцинации. Задача, установленная министерством здравоохранения РФ, — до 1 сентября получить суммарный коллективный иммунитет 60%, то есть это в сумме и вакцинированные, и переболевшие. При этом количество переболевших учитывается как официально зарегистрированных, прошедших по официальным данным статистики, так и расчетное число тех потенциально заболевших, которые не обращались в медучреждения, то есть не были учтены, но рассчитываются по определенной формуле в соотношении один заболевший к трем контактным. И на сегодняшний день по такой формуле иммунная прослойка в Карелии составляет 288 767 человек. Если говорить, что 60% взрослого населения — это 290 тысяч, то соответственно разница между этими цифрами 1866 человек, которые и необходимо дополнительно привить».  

Читайте подробнее в статье «Вакцинация как вопрос веры».   

 

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Комментарии

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Урбанист
2021-07-09 14:50:38
Штрафовать нещадно. Вот и весь способ. Людишки очень не любят платить штрафы. Особенно навальнята
юнипер95
2021-07-09 14:36:17
какая умная! Браво! Где же ты раньше была? Надо тебе нобелевку дать!
Нестор
2021-07-09 14:14:19
Как достигнуть? У вас люди в очереди на вакцинацию по несколько часов стоят, вы эту проблему сначала решите. Спрос больше предложения.
Гость
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