Замминистра здравоохранения Карелии рассказала, как достичь плана по иммунизации от ковида

В плановый показатель 60% чиновники намерены включить даже тех, кто переболел и не обращался в медицинские учреждения.

Заместитель министра здравоохранения Карелии Ольга Руотцелайнен рассказала депутатам республиканского парламента, как в регионе собираются достичь планового показателя по иммунизации населения в 60%. По словам замминистра, в эту цифру чиновники намерены включить даже тех, кто переболел и не обращался в медицинские учреждения.

«Коллективный иммунитет включает в себя как естественный иммунитет, приобретенный в ходе перенесенного заболевания, так и искусственный, возникающий в ходе вакцинации. Задача, установленная министерством здравоохранения РФ, — до 1 сентября получить суммарный коллективный иммунитет 60%, то есть это в сумме и вакцинированные, и переболевшие. При этом количество переболевших учитывается как официально зарегистрированных, прошедших по официальным данным статистики, так и расчетное число тех потенциально заболевших, которые не обращались в медучреждения, то есть не были учтены, но рассчитываются по определенной формуле в соотношении один заболевший к трем контактным. И на сегодняшний день по такой формуле иммунная прослойка в Карелии составляет 288 767 человек. Если говорить, что 60% взрослого населения — это 290 тысяч, то соответственно разница между этими цифрами 1866 человек, которые и необходимо дополнительно привить».

Читайте подробнее в статье «Вакцинация как вопрос веры».