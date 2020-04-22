Заместителей главы Минстроя Карелии отпустили из обсерватора

У всех сотрудников министерства, отправленных в обсерватор после госпитализации Виктора Россыпнова, отрицательные результаты теста на коронавирус.
Напомним, трое заместителей главы министерства строительства, ЖКХ и энергетики республики, а также начальник "Госэспертизы" были помещены в обсерватор, который находится в гостинице "Маски", так как контактировали с Россыпновым. Министр был госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Однако опасения медиков не подтвердились.
Результаты тестов, выполненные в Центре гигиены и эпидемиологии Карелии, отрицательные у служащих министерства, сообщили в паблике "Коронавирус. Оперштаб Карелии".
Ранее у главы Минстроя Карелии Виктора Россыпнова, по информации правительства республики, первая проба дала положительный результат. Но два последующих теста, как выяснилось, показали отрицательную реакцию на коронавирусную инфекцию. Россыпнову поставлен диагноз ОРВИ.
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