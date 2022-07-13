Замспикера Петросовета отрицает причастность депутатов к продаже муниципальных бань

Жалоба жительницы Петрозаводска на передачу муниципальных бань в частные руки вызвала ответную реакцию у заместителя председателя Петросовета.

Этот вопрос был затронут сегодня на совещании в администрации города. Одна из участниц совещания пожаловалась, что в Петрозаводске из 13 муниципальных бань, построенных в советские времена, ни одна не работает. Они или закрыты, или приватизированы, а частные бани за свои услуги берут по 450 рублей с человека, что не по карману большинству населения, заявила жительница города.

Ей ответил заместитель спикера Петросовета Александр Ханцевич. Он опроверг утверждение, что бани приватизировались депутатами.

«Вопрос действительно актуальный, но хотелось уточнение дать. Я являюсь заместителем председателя городского совета и могу сказать, что городской совет никакую собственность не продает. И Петрозаводский городской совет никаких решений о продаже этих бань тоже не принимал… Имущество продает администрация, выставляет на торги и так далее», — пояснил Ханцевич.