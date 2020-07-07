Занятые на общественных работах россияне получат пособия по безработице

Кабмин утвердил финансирование этой меры в объеме 4 млрд рублей, что позволит трудоустроить более 80 тысяч человек.

Безработные, которые будут заняты на общественные работах, продолжат получать положенные им пособия, пишет ТАСС.

"Безработные граждане в период выполнения общественных работ продолжат получать пособие по безработице", – говорится в сообщении.



Такая норма предусмотрена постановлением кабмина, утвердившим правила распределения средств на создание временных рабочих мест.

"Помощь в том числе получат регионы, где есть предприятия и организации, которые перевели сотрудников на неполную занятость, отправили в неоплачиваемые отпуска, приняли решение о сокращении персонала или вообще приостановили работу, – отметили в правительстве. – Благодаря федеральной поддержке региональные власти смогут компенсировать работодателям расходы на частичную оплату труда сотрудников при организации для них общественных работ или временного трудоустройства на предприятии".

Размер компенсации будет складываться из таких составляющих, как минимальный размер оплаты труда, увеличенный на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, и районный коэффициент. Выплаты рассчитаны на три месяца.