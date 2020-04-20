Производители мороженого в Петрозаводске прокомментировали ситуацию с зараженным коронавирусом сотрудником

В ЗАО "Холод Славмо" рассказали о самочувствии работника, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию.

Напомним, 19 апреля глава Карелии сообщил, что у 62-летнего работника ЗАО "Холод Славмо" подтвердился коронавирус. Мужчина находится в госпитале для ветеранов – центральном медицинском учреждении для лечения пациентов с коронавирусом.

"Все необходимые мероприятия по выявлению контактов проведены – мужчина контактировал с двумя коллегами, - писал Артур Парфенчиков. – Добавлю, что к производству продукции на предприятии мужчина отношения не имеет".

На предприятии сообщили, что по последним данным, сотрудник чувствует себя хорошо, у его ближайшего окружения нет симптомов заражения.

"Отметим, в производстве продукции сотрудник не был задействован. Последние его смены были в выходные дни. Более недели наш коллега находился дома с повышенной температурой на больничном... В связи с рекомендациями Роспотребнадзора усилены меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Ужесточен пропускной режим на предприятие, ежедневно всем сотрудникам, вышедшим на работу, измеряется температура, каждые 2 часа проводится санобработка помещений. Компания предприняла все меры по обеспечению безопасности. 20 апреля на один день наша фабрика приостановила производство продукции, чтобы провести дополнительную, полную дезинфекцию помещений", – сообщили в ЗАО "Холод Славмо".

Сегодня, 21 апреля, все подразделения работают в штатном режиме: продолжается производство мороженого, продажи и отгрузки продукции.