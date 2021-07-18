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Запах дыма от лесных пожаров снова заполнил улицы столицы Карелии

Новости. Общество
23:09, 18 Июля 2021
фото: Гугл. Карты

Дым от лесных пожаров в районах Карелии опять достиг Петрозаводска.

Об этом сообщила Единая дежурная диспетчерская служба города.

«С 22:45 на территории города появился запах гари. По информации АУ РК „Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов“ запах идет из соседних районов, где зарегистрированы лесные пожары. Опасности для г. Петрозаводска нет», — говорится в сообщении.

В Карелии 18 июля было зарегистрировано 22 действующих лесных пожара на общей площади более 3,1 тыс. га в Суоярвском, Пряжинском, Калевальском, Муезерском, Беломорском и Сегежском районах.

Ранее в МЧС Карелии подготовили рекомендации для жителей населенных пунктов на случай задымления улиц из-за лесных пожаров.

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Комментарии

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кир
2021-07-18 23:24:35
..Не писал стихов и не пиши,
лучше ты пойди и подыши...
(Александр Иванов)
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