Запах дыма от лесных пожаров снова заполнил улицы столицы Карелии

Дым от лесных пожаров в районах Карелии опять достиг Петрозаводска.

Об этом сообщила Единая дежурная диспетчерская служба города.

«С 22:45 на территории города появился запах гари. По информации АУ РК „Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов“ запах идет из соседних районов, где зарегистрированы лесные пожары. Опасности для г. Петрозаводска нет», — говорится в сообщении.

В Карелии 18 июля было зарегистрировано 22 действующих лесных пожара на общей площади более 3,1 тыс. га в Суоярвском, Пряжинском, Калевальском, Муезерском, Беломорском и Сегежском районах.

Ранее в МЧС Карелии подготовили рекомендации для жителей населенных пунктов на случай задымления улиц из-за лесных пожаров.