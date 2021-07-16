Запах гари в Петрозаводске вызван лесным пожаром в Пряжинском районе

В МЧС рассказали, что в настоящее время в Пряжинском районе продолжает гореть лес, дым оттуда движется к столице Карелии.
В Пряжинском районе пожарные ведут борьбу с возгоранием леса.
Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС, дым из Пряжинского района движется в сторону Петрозаводска, поэтому в карельской столице ощущается запах гари.
Согласно официальным данным, сегодня на территории Карелии обнаружено 33 лесных пожара. Их общая площадь — 2182 гектара.
В Суоярвском районе Карелии введен режим чрезвычайной ситуации в связи с природными пожарами.
Жители Петрозаводска ощущают запах дыма в городе.
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