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Новости. Спорт
16:46, 02 Июля 2018

Заплыв в Мраморном каньоне участники сравнили с плаванием в бассейне

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В Карелии международный фестиваль Eco Trail Ruskeala, который проходил в субботу, собрал больше 3 тысяч любителей спорта.

В горном парке "Рускеала" 30 июня состоялся международный фестиваль Eco Trail Ruskeala. В него вошли ночной трейловый забег и первый в истории парка заплыв в Мраморном каньоне. По словам организаторов, фестиваль собрал более 3 тысяч участников.

К забегу на 5, 10 и 21 км присоединились профессионалы и любители из Австралии, Германии, Белоруссии, Франции, Казахстана, России и Эстонии. Трасса экотрейла проходила по лесным тропам, песчаным насыпям, заброшенной железной дороге и через мистическую пещеру, освещенную свечами. Бегуны вдоволь насладились белыми карельскими ночами и завораживающими видами каньона. Своими впечатлениями от участия в забеге ранее поделилась олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино, которая первой преодолела дистанцию в 21 км.

Отметим, что все финишировавшие получили медали из рускеальского белого мрамора с изображением руны Феху (Fehu), которая символизирует удовлетворенность честолюбия, взаимность в любви, получение обещанного и ожидаемую награду.

Что касается заплыва, то участие в нем приняли 100 пловцов из Карелии, Мурманска, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области.

Для многих это был первый старт на открытой воде. Температура воды в каньоне была +16 — теплее, чем воздух в этот день.

"Плавание в мраморном каньоне похоже на плавание в бассейне, в очень большом бассейне, с очень высокими бортами!" – рассказал спортивный блогер, сверхмарафонец Кирилл Цветков из Гатчины, который занял четвертое место в дистанции 2400 м.

Фестиваль завершился огненным шоу, салютом и дискотекой.

В следующем году Eco Trail Ruskeala станет еще масштабнее, обещают организаторы.

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