Олимпийская чемпионка по биатлону пробежала марафон в Карелии

Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино сообщила, что пробежала полумарафон в Карелии.

"Еще один полумарафон покорен! Спасибо организаторам за приглашение! Трасса супер – 20 км гор, болот, лесов, скал, пещер. Было сложно, но круто. Спасибо за футболки и за воплощение в жизнь моих дизайнерских фантазий! Ну и, конечно же, моей команде", – написала Скардино в соцсети.

В начале июня белорусская биатлонистка объявила о завершении карьеры, пишет sports.ru.

Напомним, 30 июня в горном парке "Рускеала" состоялся ночной трейловый забег ECO TRAIL RUSKEALA.