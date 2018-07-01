Олимпийская чемпионка по биатлону пробежала марафон в Карелии

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Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино сообщила, что пробежала полумарафон в Карелии.
"Еще один полумарафон покорен! Спасибо организаторам за приглашение! Трасса супер – 20 км гор, болот, лесов, скал, пещер. Было сложно, но круто. Спасибо за футболки и за воплощение в жизнь моих дизайнерских фантазий! Ну и, конечно же, моей команде", – написала Скардино в соцсети.
В начале июня белорусская биатлонистка объявила о завершении карьеры, пишет sports.ru.
Напомним, 30 июня в горном парке "Рускеала" состоялся ночной трейловый забег ECO TRAIL RUSKEALA.
#Ruskealatrail&swim #kareliaskifest #mdkwear #skardinoteam @shop.daryadomracheva.by Еще один полумарафон покорён!🏃♀️Спасибо организаторам @kareliaskifest и @ruskealatrail за приглашение!Трасса супер,20 км гор,болот,лесов,скал,пещер...было сложно,но круто😊Спасибо @mdkwear за футболки и за воплощения в жизнь моих дизайнерских фантазий!😄Ну и конечно же, моей команде 💃💃💃💃#skardinoteam Dream!Do!Live!Non stop!😉
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