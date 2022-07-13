Запрещающие знаки установят в популярном месте парковки автотранспорта в Петрозаводска

Остановка транспорта будет запрещена с 18 августа на одной из улиц Петрозаводска, которую жители соседних домов используют для парковки своих машин.

Как сообщили в администрации города, запрещающие знаки появятся на внутриквартальном проезде вдоль домов №№ 17, 21 и 25 по Комсомольскому проспекту.

«По чётной стороне улицы будет запрещена остановка транспорта. Действовать ограничение будет на протяжении всего проезда — от Карельской аллеи до Комсомольского проспекта», — пояснили в мэрии.