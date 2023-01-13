Запрещающие знаки установят в центре Петрозаводска ради уборки улиц от снега

С 6 февраля будет запрещена остановка транспорта по обеим сторонам улицы Антикайнена в Петрозаводске.

Ограничения будут действовать на участке между проспектом Ленина и улицей Гоголя ежедневно с 22.00 до 06.00.

«Нововведения призваны улучшить качество уборки в ночное время и повысить пропускную способность магистрали», - пояснили в администрации города.