Запрещать продажу алкоголя на майские праздники не будут

Роспотребнадзор не планирует запрещать продажу алкоголя на майские праздники.

Об этом сообщается в Instagram ведомства, информирует РИА Новости.

«На майские выходные не будут запрещать продажу алкоголя», — говорится в сообщении.

При этом ранее власти столицы Тувы Кызыла запретили продажу алкоголя с 1 по 10 мая в торговых точках, для предприятий общественного питания эта мера носит рекомендательный характер.

Предложение продлить майские праздники за счет дней между ними президенту Владимиру Путину озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Глава государства идею поддержал и 23 апреля подписал соответствующий указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение принято, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.