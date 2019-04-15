ВИДЕО: Запрещенный клип Аллы Пугачевой появился в Сети

Накануне юбилея Пугачевой в Сети появился клип на песню "Айсберг", который запретили в СССР.

В понедельник, 15 апреля, Алле Пугачевой исполнилось 70 лет. Народную артистку СССР поздравил с днем рождения Владимир Путин.

Накануне юбилея Пугачевой в Сети появился клип на песню "Айсберг", который запретили в СССР за "излишнюю вольность", пишет Cosmopolitan.

По сюжету певицу везут на санках вдоль заснеженного побережья. Артистка в песцовой шубе поет и позирует на камеру. В конце ролика она падает, возница оборачивается, и выясняется, что Алла Борисовна тащила сама себя.

Видео на песню Игоря Николаева и Лидии Козловой было снято в Сочи в 1984 году. Клип показали в эфире один раз, но вскоре запретили.