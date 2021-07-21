Запрет на остановку транспорта вводят еще на одном участке в Петрозаводске

С 11 августа на Комсомольском проспекте изменится схема движения транспорта, сообщили в администрации города.

На участке от Курганского проезда до Карельского проспекта с 11 августа будет запрещена остановка большегрузного транспорта. Соответствующие знаки установят по правой стороне дороги по направлению движения к Карельскому проспекту.

Ограничения призваны снизить риск возникновения аварийных ситуаций и увеличить пропускную способность магистрали.

Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными, руководствоваться дорожными знаками и положениями ПДД.

Ранее на изменения в организации движения по набережной Варкауса обращали внимание в ГИБДД Петрозаводска.