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Запрет на продажу алкоголя в барах рядом с жилыми домами инициировали в парламенте Карелии

Новости. Общество
15:39, 02 Июля 2021
фото: © ТАСС / EPA / LUKASZ GAGULSKI

Парламент Карелии приступил к работе над законопроектом о запрете продажи алкоголя в ресторанах, барах и других заведениях общественного питания на расстоянии менее 100 метров от жилых домов.

Согласно документу, предлагается внести изменения в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

«Предлагается запретить розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в зданиях, строениях, сооружениях, расположенных на расстоянии менее чем 100 метров по прямой линии от контура жилых домов, многоквартирных жилых домов», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Как обосновал необходимость такого запрета автор законопроекта депутат Виталий Красулин, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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