Запутавшемуся на дороге в Карелии водителю фуры грозит лишение прав

Инспекторы спецвзвода ГИБДД Карелии остановили грузовой автомобиль, ехавший в Медгоре по "встречке", сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

В ГИБДД отмечают, что использование тахографов положительно влияет на безопасность дорожного движения. Тахограф позволяет установить утомившегося водителя грузовика, а также контролировать скоростной режим.

Так, в Олонецком районе на федеральной автодороге Кола, водитель грузового автомобиля привлечен к административной ответственности за нарушения правил пользования тахографом.

В Медвежьегорске, на улице Дзержинского, 22, водитель грузового автомобиля двигался по дороге с односторонним движением. При проверке документов водитель не предоставил тахограммы для проверки. Тахограф неисправен. В отношении водителя составлены административные материалы за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением, влечет штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

За нарушение пользованием тахографом предусмотрен штраф на водителя в размере от 3 до 5 тысяч рублей.