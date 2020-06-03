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Зараженных коронавирусом в Карелии за сутки прибавилось на 28 человек

Новости. Общество
08:52, 04 Июня 2020
фото: Pixabay
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В результате общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Карелии достигло 548 , сообщили в оперштабе республики.

Так, 28 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии: 7 человек в Петрозаводске, 7 человек в Беломорске, 2 человека в Муезерском районе (село Реболы и поселок Лендеры), 1 человек в Сортавальском районе (поселок Рускеала), 1 человек в Олонецком районе (поселок Ильинский), 10 человек – рабочие-вахтовики со стройплощадки Белопорожской ГЭС.

Выздоровели еще 15 человек: 7 в Петрозаводске, 5 в Олонецком районе, 2 в Лахденпохье и 1 в Прионежье. Общее число выздоровевших – 216.

В Карелии за время пандемии проведено 45048 исследований – за сутки сделано 1134 теста.

На самокарантине находятся 4129 человек (+23 за сутки).

В обсервации пребывают 198 человек (+174 за сутки).

Ранее сообщалось, что число заболевших коронавирусом вахтовиков с Белопорожских ГЭС увеличилось до 48. Всего со стройплощадки Белопорожских ГЭС в Карелии госпитализированы уже 76 вахтовиков с подозрением на коронавирус 

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