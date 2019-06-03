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Новости. Общество
21:05, 03 Июня 2019
фото: ИТАР-ТАСС/Сергей Карпов / © ИТАР-ТАСС/Митя Алешковский

"Заразных" мигрантов в России захотели внести в базу

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В Роспотребнадзоре предложили вносить информацию о здоровье трудовых мигрантов, их инфекциях и прививках в специальную базу данных.

Соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Речь идет о внесении изменений в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Согласно тексту документа, ресурс планируется создать в том числе ради «эффективного барьера к осуществлению трудовой деятельности» нездоровых лиц и в целях принятия решения о нежелательности пребывания иностранного гражданина в России и его возможной депортации, пишет Lenta.ru.

В базе данных будет содержаться такая информация, как данные о пройденных иностранным гражданином медосмотрах и сделанных прививках, о результатах гигиенической подготовки и аттестации, о применении к иностранцам санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска на границе и о старых решениях о депортации в связи с инфекциями.

Доступ к базе данных получат, как минимум, Роспотребнадзор и МВД, а также организации, являющиеся пользователями системы.

Государственный информационный ресурс планируется синхронизировать с информационными системами других федеральных ведомств, содержащих данные о трудовых мигрантах.

Обсуждение законопроекта продлится до 14 июня.

В мае Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость корью в России связана с тем, что инфекцию привезли из стран, где наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. Самое большое число заболевших – на Украине (34,2 тысячи случаев). В Казахстане корью заразились 5,3 тысячи человек, в Грузии – 2,9 тысячи, Киргизии – 1,5 тысячи.

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