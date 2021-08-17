Зарядка с чемпионкой и бесплатное кино: стало известно, как Карелия отметит День флага

В воскресенье, 22 августа, в России отмечается День государственного флага, и Карелия присоединится к празднику, сообщили в правительстве республики.

В День государственного флага, 22 августа, в 11.00 на набережной Онежского озера стартует акция «Под флагом России зарядка со звездой». Ее проведет мастер спорта России по всестилевому карате, многократная чемпионка России, Японии, Кубка России и Мира по всестилевому карате, фитнес-тренер Виктория Вовк. Также пройдет забег на дистанцию 1 км, будут работать площадки на различные виды активностей для любого возраста.

С 11.00 до 12.00 на проспекте Ленина состоится акция «Триколор»: активисты Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» раздадут жителям ленточки – символы праздника.

В 12.00 у памятника Петру I начнется флешмоб: представители молодежных объединений пронесут флаг России по Онежской набережной до Ротонды.

К празднику приурочены и другие мероприятия. В День государственного флага в кинотеатре «Премьер» можно будет посмотреть анимационный альманах «Гора самоцветов».

Жителям республики также предлагается принять участие в акции «Любимые места России»: в соцсетях необходимо опубликовать свои фото и видеоматериалы, на которых представлены памятные места России, сопроводить их кратким текстовым описанием и поставить хэштег #ЛюбимыеМестаРоссии#Карелия. Акция проходит в группе Министерства национальной и региональной политики в социальной сети «ВКонтакте».

В Петрозаводске и районах республики ко Дню государственного флага организованы конкурсы, викторины, познавательные и спортивные мероприятия, интерактивные занятия, праздничные программы и концерты.