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Зарядка с чемпионкой и бесплатное кино: стало известно, как Карелия отметит День флага

Новости. Общество
09:30, 19 Августа 2021
фото: © «Столица на Онего»

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В воскресенье, 22 августа, в России отмечается День государственного флага, и Карелия присоединится к празднику, сообщили в правительстве республики.

В День государственного флага, 22 августа, в 11.00 на набережной Онежского озера стартует акция «Под флагом России зарядка со звездой». Ее проведет мастер спорта России по всестилевому карате, многократная чемпионка России, Японии, Кубка России и Мира по всестилевому карате, фитнес-тренер Виктория Вовк. Также пройдет забег на дистанцию 1 км, будут работать площадки на различные виды активностей для любого возраста.

С 11.00 до 12.00 на проспекте Ленина состоится акция «Триколор»: активисты Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» раздадут жителям ленточки – символы праздника.

В 12.00 у памятника Петру I начнется флешмоб: представители молодежных объединений пронесут флаг России по Онежской набережной до Ротонды.

К празднику приурочены и другие мероприятия. В День государственного флага в кинотеатре «Премьер» можно будет посмотреть анимационный альманах «Гора самоцветов».

Жителям республики также предлагается принять участие в акции «Любимые места России»: в соцсетях необходимо опубликовать свои фото и видеоматериалы, на которых представлены памятные места России, сопроводить их кратким текстовым описанием и поставить хэштег #ЛюбимыеМестаРоссии#Карелия. Акция проходит в группе Министерства национальной и региональной политики в социальной сети «ВКонтакте».

В Петрозаводске и районах республики ко Дню государственного флага организованы конкурсы, викторины, познавательные и спортивные мероприятия, интерактивные занятия, праздничные программы и концерты.

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Комментарии

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Сеня
2021-08-19 10:15:33
Смотрел Олимпиаду и видео нашу страну: без гимна, без флага, спортсмены даже не вспоминали что они из России, бились за призовые и машины в подарок....
Символично смотрелась Лацискене, с развернутым белым флагом ," символизирующим : мы вот из " этой страны", обидно, олимпийская чемпионка, и не может поднять над головой наш флаг,которому только внутри пока и радуемся....
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