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Зарплата медиков в Карелии меньше, а дефицит кадров больше, чем по России

Новости. Общество
11:02, 08 Апреля 2021
фото: pixabay
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Работодатели в Карелии больше, чем в других регионах, испытывают дефицит медицинских кадров, но предлагают претендентам на вакансии зарплату ниже, чем, в среднем, по России.

Об этом говорят результаты исследования, проведенного аналитиками онлайн-платформы по поиску работы и персонала HeadHunter.

С начала года работодатели в Карелии разместили более 400 вакансий для медиков. Уровень конкуренции за рабочие места в республике ниже, чем по России – в среднем, одно резюме на вакансию, что намного меньше нормы и говорит о дефиците кадров. При этом предлагаемая зарплата в республике ниже среднероссийской и составляет порядка 41 тыс. рублей.

Какие специалисты нужны медучреждениям республики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
врунофф
2021-04-08 11:54:41
Бабуля продолжит борьбу за северные надбавки
ромео
2021-04-08 11:41:42
спасибо Зурабову, Голиковой, Явлинскому, Починку, Немцову
User
2021-04-08 11:50:00
ромео, это они низкие зарплаты медикам в Карелии устанавливают? Или, таки, Байден с Навальным и Ширшиной? :)
David .
2021-04-08 11:47:23
ромео, А про убийц задвинешь тему? :)
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