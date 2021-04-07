Зарплата медиков в Карелии меньше, а дефицит кадров больше, чем по России

Работодатели в Карелии больше, чем в других регионах, испытывают дефицит медицинских кадров, но предлагают претендентам на вакансии зарплату ниже, чем, в среднем, по России.

Об этом говорят результаты исследования, проведенного аналитиками онлайн-платформы по поиску работы и персонала HeadHunter.

С начала года работодатели в Карелии разместили более 400 вакансий для медиков. Уровень конкуренции за рабочие места в республике ниже, чем по России – в среднем, одно резюме на вакансию, что намного меньше нормы и говорит о дефиците кадров. При этом предлагаемая зарплата в республике ниже среднероссийской и составляет порядка 41 тыс. рублей. Какие специалисты нужны медучреждениям республики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".