Зарплаты педагогов в Карелии отличаются от «общих цифр», заявила Пивненко

Депутат Госдумы Валентина Пивненко ответила на обращения карельских педагогов, которые недовольны тем, как в республике выполняются указы президента РФ о повышении зарплаты бюджетникам.

«Обращений очень много поступило от работников образовательных учреждений. Эти обращения касаются неудовлетворенности наших педагогов, организаторов образования, как выполняются «майские указы» президента и как выполняются национальные проекты…», - сообщила Пивненко.

По ее словам, общие показатели уровня зарплат педагогов, достигнутые в Карелии, не соответствуют размеру реального заработка конкретных учителей. Какие суммы назвала депутат, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".