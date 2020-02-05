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Зарубежные джазовые исполнители приедут в Петрозаводск

Новости. Общество
18:40, 05 Февраля 2020
фото: © kultura.ptz.ru
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В программе выступления петрозаводских хоровых коллективов и ансамблей, а также гостей из Санкт-Петербурга и Германии, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На этой неделе в Петрозаводске стартует международный проект "Jazz в хоровой школе". Первый из трёх дней в программе запланирован уже 8 февраля. В 17.00 выступят детский и студенческий хоры из карельской и северной столиц, а также исполнители из немецкого Мангейма – Милана Финк и Давид Кунстлер.

9 февраля в 12.00 пройдёт творческая встреча с Миланой Финк. Первая выпускница одного из создателей проекта, музыканта из Германии Франка Кролла, проведёт джазовый мастер-класс с хором.

11 февраля в 19.00 состоится финальный концерт "Jazz и его друзья". В программе выступят немецкие гости, а также известные хоровые коллективы и ансамбли: Drolls, "Квартет плюс", "Виват", "Laulu" и другие.

Напомним, "Отпетые мошенники" приедут на "Гиперборею".

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