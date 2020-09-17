Защита экс-замглавы Госкомимущества Карелии обжаловала суровый приговор

В Верховный суд Карелии подана апелляционная жалоба на решение Петрозаводского горсуда, приговорившего бывшего чиновника Госкомимущества к 12 годам колонии строгого режима за взятки.

Защита бывшего заместителя главы Госкомимущества республики Сергея Максимова, обвиненного в получении взяток, обжаловала приговор. Об этом сообщают источники "Столицы на Онего" в суде.

В Верховный суд Карелии подана апелляционная жалоба на решение горсуда, оглашенное 16 сентября.

Напомним, Судья Петрозаводского горсуда Дмитрий Хромых приговорил Сергея Максимова к 12 годам колонии строгого режима. Бывший чиновник также обязан выплатить штраф в размере 18 млн рублей. Кроме того, суд лишил Максимова права занимать определенные должности в госорганах и органах местного самоуправления на три года.

По информации "Столицы на Онего", в суде Максимов был оправдан по двум эпизодам - по одной из взяток и по растрате. Еще один эпизод взятки был переквалифицирован на посредничество в получении взятки. По остальным трем эпизодам взяток фигурант был признан виновным.

Следствие настаивало на том, что бывший председатель Госкомимущества Карелии Денис Косарев совместно со своим заместителем Сергеем Максимовым в 2014–2015 годах получил шесть взяток на общую сумму не менее 2,6 млн рублей за создание условий для победы коммерческих организаций в аукционах, заключение с ними госконтрактов и договоров аренды недвижимого имущества, согласование и выдачу Фондом госимущества республики крупных денежных займов предприятиям. Кроме того, обвиняемому инкриминировалось присвоение 40 тысяч рублей под видом начисления премиальной выплаты руководителю подведомственного казенного учреждения.

Напомним, Денис Косарев в январе 2019 года был осужден за взятки и получил 5 лет колонии строгого режима. После ареста Косарев дал показания против своего бывшего первого зама Максимова, рассказав, что он получал взятки вместе с ним.

Сергей Максимов в последнем слове заявлял о своей невиновности и просил его оправдать.