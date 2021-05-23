Защитник Донбасса участвует в праймериз «Единой России» на выборах в Заксобрание Карелии

Представитель Союза добровольцев Донбасса Василий Боровинских участвует в предварительном голосовании «Единой России» по выдвижению в Заксобрание Карелии по территориальному списку в Суоярвском и Муезерском районах.

В праймериз политической партии «Единая Россия» по всей стране впервые принимают участие представители Союза добровольцев Донбасса. «Единая Россия» планирует подписать соглашение о взаимодействии c Союзом. В руководстве партии отмечают, что представители Союза добровольцев Донбасса могут быть представлены на самых разных уровнях, начиная от поселковых советов депутатов, районных собраний, городских дум, региональных парламентов и Госдумы.

В Карелии от Союза добровольцев Донбасса в праймериз участвует защитник ДНР Василий Боровинских. Он включен в партийную тергруппу по Суоярвскому и Муезерскому районам.

Как рассказал Боровинских, в настоящее время он активно работает в Суоярвском районе, где, как и везде, много проблем, решением которых он занимается уже сейчас.