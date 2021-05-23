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Защитник Донбасса участвует в праймериз «Единой России» на выборах в Заксобрание Карелии

Новости. Политика
16:07, 24 Мая 2021
фото: © «Единая Россия»

Представитель Союза добровольцев Донбасса Василий Боровинских участвует в предварительном голосовании «Единой России» по выдвижению в Заксобрание Карелии по территориальному списку в Суоярвском и Муезерском районах.

В праймериз политической партии «Единая Россия» по всей стране впервые принимают участие представители Союза добровольцев Донбасса. «Единая Россия» планирует подписать соглашение о взаимодействии c Союзом. В руководстве партии отмечают, что представители Союза добровольцев Донбасса могут быть представлены на самых разных уровнях, начиная от поселковых советов депутатов, районных собраний, городских дум, региональных парламентов и Госдумы.

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22.05.2021 18:24

В Карелии от Союза добровольцев Донбасса в праймериз участвует защитник ДНР Василий Боровинских. Он включен в партийную тергруппу по Суоярвскому и Муезерскому районам.

Как рассказал Боровинских, в настоящее время он активно работает в Суоярвском районе, где, как и везде, много проблем, решением которых он занимается уже сейчас.  

 

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Комментарии

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User
2021-05-24 17:06:05
УК РФ Статья 359. Наемничество
Федор
2021-05-24 16:58:51
Т.е. статья уголовного кодекса 359 Наёмничество не препятствует идти в ЕдРо?
Изя
2021-05-24 16:46:51
Почему доброволец не в Донбассе ? :)
drug
2021-05-24 16:40:14
Василий Боровинских наверно ты прочитаешь данную статью и комментарии.
Ответь - что ты понимаешь в законотворчестве ? в какой сфере деятельности ты являешься специалистом ? почему партия единая Россия ? насколько законно было твое нахождение на территории Украины ?
Успешный
2021-05-24 16:29:06
Медалист работать не пробовал ? :)
театральный критик
2021-05-24 16:23:26
Ежели не хгекает, то не настоящий :)
Гость
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