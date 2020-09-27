Защитники осужденного за педофилию Дмитриева просят рассмотреть его дело не в Карелии

Около 250 деятелей культуры написали письмо председателю Верховного суда Карелия Анатолию Наквасу в защиту Юрия Дмитриева.

"Опасаясь необъективности Верховного суда Республики Карелия по делу Юрия Дмитриева, просим Вас передать это дело на рассмотрение суда любой другой области, республики или края Российской Федерации", - цитирует паблик "Дело Дмитриева" письмо деятелей культуры, адресованное председателю Верховного суда Карелия Анатолию Наквасу.

Письмо подписали академики РАН Евгений Александров и Ефим Хазанов, актеры Лия Ахеджакова, Олег Басилашвили, Александр Збруев, Константин Райкин, Ксения Раппопорт, Вениамин Смехов, Александр Филиппенко, Константин Хабенский, Инна Чурикова, журналисты Катерина Гордеева, Ксения Ларина, Сергей Пархоменко, Владимир Познер, кинематографисты Вадим Абдрашитов, Любовь Аркус, Гарри Бардин, Константин Бронзит, Антон Долин, Андрей Звягинцев, Юрий Норштейн, Глеб Панфилов, Андрей Плахов, Андрей Смирнов, Александр Сокуров, Андрей Хржановский, литераторы Александр Архангельский, Сергей Гандлевский, Алиса Ганиева, Александр Гельман, Дмитрий Глуховский, Денис Драгунский, Игорь Иртеньев, Юлий Ким, Майя Кучерская, Лев Рубинштейн, Ольга Седакова, Людмила Улицкая, Виктор Шендерович, политики Борис Вишневский, Эмилия Слабунова, Лев Шлосберг, Григорий Явлинский, президент Русского общественного фонда Александра Соженицына Наталия Солженицына, священники о. Алексей Уминский и о. Григорий Михнов-Вайтенко и другие.

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия.

Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.

22 июля 2020 года судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков вынес обвинительный приговор, по которому Дмитриев был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. По делу об изготовлении порнографии и по статье за хранение оружия Дмитриева оправдали.

Приговор горсуда не удовлетворил участников процесса: в Верховный суд поступили апелляционные жалобы сторон.

На данный момент Верховный суд республики рассматривает апелляционные жалобы на решение горсуда Петрозаводска. Следующее заседание суда назначено на 29 сентября. Процесс идет в закрытом режиме.

Юрий Дмитриев не признает вину.