Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Козы и лошадь гуляют по Петрозаводску (ФОТО) 5
27.09.2020 15:47
В Сортавале начинается битва за горсовет 2
27.09.2020 16:18
Еще одна смерть от коронавируса зарегистрирована в Карелии 1
Сегодня 09:07
Небольшое понижение температуры ожидается в понедельник в Карелии
27.09.2020 17:00
Опрос показал "колоссальное расслоение" между школьниками из-за дистанционного обучения
Сегодня 10:06

Защитники осужденного за педофилию Дмитриева просят рассмотреть его дело не в Карелии

Новости. Общество
15:05, 28 Сентября 2020
фото: © "Столица на Онего"
Загрузка...

Около 250 деятелей культуры написали письмо председателю Верховного суда Карелия Анатолию Наквасу в защиту Юрия Дмитриева.

"Опасаясь необъективности Верховного суда Республики Карелия по делу Юрия Дмитриева, просим Вас передать это дело на рассмотрение суда любой другой области, республики или края Российской Федерации", - цитирует паблик "Дело Дмитриева" письмо деятелей культуры, адресованное председателю Верховного суда Карелия Анатолию Наквасу.

Письмо подписали академики РАН Евгений Александров и Ефим Хазанов, актеры Лия Ахеджакова, Олег Басилашвили, Александр Збруев, Константин Райкин, Ксения Раппопорт, Вениамин Смехов, Александр Филиппенко, Константин Хабенский, Инна Чурикова, журналисты Катерина Гордеева, Ксения Ларина, Сергей Пархоменко, Владимир Познер, кинематографисты Вадим Абдрашитов, Любовь Аркус, Гарри Бардин, Константин Бронзит, Антон Долин, Андрей Звягинцев, Юрий Норштейн, Глеб Панфилов, Андрей Плахов, Андрей Смирнов, Александр Сокуров, Андрей Хржановский, литераторы Александр Архангельский, Сергей Гандлевский, Алиса Ганиева, Александр Гельман, Дмитрий Глуховский, Денис Драгунский, Игорь Иртеньев, Юлий Ким, Майя Кучерская, Лев Рубинштейн, Ольга Седакова, Людмила Улицкая, Виктор Шендерович, политики Борис Вишневский, Эмилия Слабунова, Лев Шлосберг, Григорий Явлинский, президент Русского общественного фонда Александра Соженицына Наталия Солженицына, священники о. Алексей Уминский и о. Григорий Михнов-Вайтенко и другие.

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия.

Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.

22 июля 2020 года судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков вынес обвинительный приговор, по которому Дмитриев был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. По делу об изготовлении порнографии и по статье за хранение оружия Дмитриева оправдали.

Приговор горсуда не удовлетворил участников процесса: в Верховный суд поступили апелляционные жалобы сторон.

На данный момент Верховный суд республики рассматривает апелляционные жалобы на решение горсуда Петрозаводска. Следующее заседание суда назначено на 29 сентября. Процесс идет в закрытом режиме.

Юрий Дмитриев не признает вину.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Koira
2020-09-28 15:13:17
Свободу Дмитриеву
новый
2020-09-28 15:10:44
В Польше :) У него как раз есть польский орден "За вредительство". Вся творческая шелупонь собралась. Это хорошо. Всех на баржу и в дальнее увлекательное путешествие к заокеанским хозяевам :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.09.2020, 10:07
Водитель, совершивший смертельное ДТП в Петрозаводске, сдался полиции (СРОЧНО)
27.09.2020, 09:17
Предприниматель из Петрозаводска рассказал о том, как "помогают малому бизнесу загнуться"
24.09.2020, 10:11
Ночью в Петрозаводске погиб мотоциклист (ВИДЕО)
28.09.2020, 06:40
В Сети появились шокирующие фото из дела поисковика из Карелии Юрия Дмитриева
25.09.2020, 07:50
Появились новые кадры гибели мотоциклиста в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
21.09.2020, 16:40
Подозреваемый в смертельном ДТП в Петрозаводске ранее был водителем маршрутки

Аналитика

25.09.2020 09:30
Обществоведение
Льготная ипотека – главное успеть
Почему сейчас оптимальное время для покупки недвижимости в ипотеку.
Соцпакет может оградить от бед 2
24.09.2020 10:15
Нашла коса на камень 4
22.09.2020 16:53
"Лишен бизнеса, карьеры, свободы" 1
21.09.2020 17:14
Градообразующий завод в Карелии "распиливают" на металл? 15
17.09.2020 14:45
Вся аналитика

Чтиво

22.09.2020 14:03
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антигены COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 14
17.09.2020 11:38
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»