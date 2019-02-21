07:15, 21 Февраля 2019
Застройщик в Карелии выплатит неустойку за нарушения сроков передачи квартиры
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Истец через суд добился компенсации за нарушение сроков получения квартиры от застройщика, сообщили в Лахденпохском районном суде.
Суд установил, что между сторонами был заключен договор участия в долевом строительстве. Застройщик должен был передать квартиру в установленный договором срок. Но не сделал этого.
В пользу истца суд взыскал с застройщика неустойку за нарушение сроков, компенсацию морального вреда и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.
Решение суда в законную силу не вступило.
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