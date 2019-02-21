Застройщик в Карелии выплатит неустойку за нарушения сроков передачи квартиры

Истец через суд добился компенсации за нарушение сроков получения квартиры от застройщика, сообщили в Лахденпохском районном суде.

Суд установил, что между сторонами был заключен договор участия в долевом строительстве. Застройщик должен был передать квартиру в установленный договором срок. Но не сделал этого.

В пользу истца суд взыскал с застройщика неустойку за нарушение сроков, компенсацию морального вреда и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.

Решение суда в законную силу не вступило.