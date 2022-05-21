Затопившая множество домов река Вилга в Карелии окончательного вернулась в русло (ФОТО) 

Вышедшая 14 мая из берегов река Вилга в Карелии после окончания весенних паводков почти обмелела.
Вода ушла не только с территорий частных жилых домов, но и с большей части русла реки.
Как сообщалось ранее, 14 мая в результате разлива реки оказались затоплены 12 частных домов в деревне Вилга, возникла угроза разрушения дорожного полотна под автомобильным мостом на 419 км федеральной трассы «Кола».
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