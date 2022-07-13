Заваленную мусором территорию вокруг контейнерных площадок в Петрозаводске будет убирать спецподрядчик

Администрация Петрозаводска заключила договор с подрядчиком на дополнительную уборку возле контейнерных площадок, сообщили в городской мэрии.

Администрация Петрозаводска заключила договор с ИП Осиповым И.В. на ежедневное содержание контейнерных площадок в местах общего пользования. В перечень вошло полсотни объектов, по которым поступает наибольшее количество обращений граждан.

Помимо расчистки площадок и прилегающих территорий от мелкого мусора, подрядчик должен будет проводить покос травы в радиусе пяти метров от конструкций, закрашивать граффити, ликвидировать несанкционированные свалки мусора, не относящегося к твердым коммунальным отходам.

Кроме того, подрядчик продолжает работы в рамках предыдущего договора, которые также выполняют по обращениям горожан. На сегодняшний день убрано уже более 120 кубометров мелкого мусора из запланированных 220 кубов.

Администрация Петрозаводска призывает жителей ответственно относиться к чистоте города. Выбрасывать твердые коммунальные отходы можно только в предназначенные для этого контейнеры. Складировать на улице старые шины, порубочные остатки, строительный и другой мусор, требующий специальной утилизации, запрещено.

Также в мэрии напомнили, что отслужившие покрышки у горожан принимают в ПМУП «Автоспецтранс» по адресу: г. Петрозаводск, Вытегорское шоссе, д. 82. Один человек может бесплатно сдать не более четырех покрышек. Пункт приема работает без выходных с 9.00 до 16.00. Телефон организации: +7 (8142) 57-18-89.

Кроме того, администрация просит автолюбителей не парковать свой транспорт на подъездных путях мусоровывозящей техники.