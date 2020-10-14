Завалившаяся в Петрозаводске фура спровоцировала второе ДТП

На Соломенском шоссе фура попала в ДТП, напуганный водитель встречной иномарки уходил от столкновения и тоже стал участником аварии.

В среду, 14 октября, в 15.10 на Соломенском шоссе, у дома №22, в пятистах метрах за местечком "Пески", произошло сразу два ДТП, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Транспортные средства двигались во встречных направлениях.

По одной из версий, водитель тягача не справился с управлением, автопоезд занесло, после чего он выехал за пределы проезжей части, сбил опору линии электропередачи, полуприцеп "сложился", перевозимый на прицепе контейнер отсоединился и опрокинулся в кювет.

Двигавшийся во встречном направлении водитель легкового автомобиля, по всей видимости, пытаясь избежать встречного столкновения, выехал за пределы дорожного полотна и также врезался в опору ЛЭП.

По информации сайта, обошлось без жертв.