Заведующая детсада в Карелии обогатилась за счет фиктивного работника

Заведующая дошкольным учреждением в Сортавале обвиняется в служебном подлоге, сообщили в прокуратуре Карелии.

Женщину обвиняют в совершении 14 эпизодов преступлений.

По версии следствия, в феврале 2018 года обвиняемая в целях получения денег от фиктивного трудоустройства работника издала незаконный приказ о приеме на работу своей знакомой.

На протяжении почти полутора лет заведующая детсада систематически вносила в табель учета рабочего времени ложные сведения.

Все это время знакомая обвиняемой получала зарплату и передавала ее заведующей.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Сортавальский городской суд.

Ранее в Карелии чиновница оштрафовали за взятки, подлог и мошенничество.