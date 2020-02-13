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Заведующая детсада в Карелии обогатилась за счет фиктивного работника

Новости. Общество
13:35, 14 Февраля 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Заведующая дошкольным учреждением в Сортавале обвиняется в служебном подлоге, сообщили в прокуратуре Карелии.

Женщину обвиняют в  совершении 14 эпизодов преступлений.

По версии следствия, в феврале 2018 года обвиняемая в целях получения денег от фиктивного трудоустройства работника издала незаконный приказ о приеме на работу своей знакомой.

На протяжении почти полутора лет заведующая детсада систематически вносила в табель учета рабочего времени ложные сведения.

Все это время знакомая обвиняемой получала зарплату и передавала ее заведующей.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Сортавальский городской суд.

Ранее в Карелии чиновница оштрафовали за взятки, подлог и мошенничество.

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Комментарии

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бюджет
2020-02-14 15:48:22
А стела столько стоит?
бюджет
2020-02-14 15:47:50
А по тройным ценам газовые трубы, олимпиады, стадионы......?
бюджет
2020-02-14 15:47:03
А по тройным ценам газовые трубы, олимпиады, стадионы......? А стела?
zanoza
2020-02-14 14:49:17
Так уж и обогатилась, да многие бюджетники так делают, ведь случаются непредвиденные ситуации требующие срочных финансовых вложений, а пока в бюджете допросишься, так годы пройдут, вот и выкручиваются как могут.
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