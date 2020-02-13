Заведующая детсада в Карелии обогатилась за счет фиктивного работника

Заведующая дошкольным учреждением в Сортавале обвиняется в служебном подлоге, сообщили в прокуратуре Карелии.
Женщину обвиняют в совершении 14 эпизодов преступлений.
По версии следствия, в феврале 2018 года обвиняемая в целях получения денег от фиктивного трудоустройства работника издала незаконный приказ о приеме на работу своей знакомой.
На протяжении почти полутора лет заведующая детсада систематически вносила в табель учета рабочего времени ложные сведения.
Все это время знакомая обвиняемой получала зарплату и передавала ее заведующей.
Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Сортавальский городской суд.
Ранее в Карелии чиновница оштрафовали за взятки, подлог и мошенничество.
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