Завершается строительство газопровода в Спасской Губе

На сегодняшний день готовность объекта составляет 75%, окончить работы подрядчик планирует до 31 августа, сообщает правительство Карелии.

Строительство газораспределительной сети ведется в рамках ФЦП "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года". Стоимость работ – 58 млн рублей.

Подрядчику осталось проложить порядка 2 км труб. Сейчас проводится монтаж запорной арматуры, с понедельника рабочие приступают к продувке и опрессовке труб – начнется подготовка участков к сдаче.

По завершению работ село Спасская Губа будет полностью газифицировано. Строительство данных сетей позволит перевести на природный газ порядка 500 квартир и домовладений. На этапе строительства газопровод подводится до фасадов жилых домов, что намного удешевляет переход на голубое топливо.

Кроме того, в рамках ФЦП продолжаются работы по строительству газораспределительных в Олонецком и Питкярантском районах - порядка 220 км сетей. На газификацию предусмотрено 1,2 млрд рублей.