Завершилась многолетняя судебная тяжба о недоделках в "Лотос Плазе"

По теме
Загрузка...
Арбитражный суд Карелии завершил рассмотрение взаимных финансовых претензий, которые предъявляли друг другу заказчик и подрядчик строительства "Лотос Плазы" в Петрозаводске и "Лотос City" в Кондопоге.
В 2015 году ООО "Маршстрой", строившее оба торговых центра, предъявило иск более чем на 830 млн. рублей к ООО "Инвест-Девелопмент", которое финансировало стройки. Застройщик требовал погасить долги.
ООО "Инвест-Девелопмент" предъявило встречный иск о взыскании с застройщика 463 млн рублей. Заказчик мотивировал свой частичный отказ от оплаты работ многочисленными претензиями к их качеству и объему.
Чем завершились споры, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
06.04.2018, 06:40
05.04.2018, 10:41
05.04.2018, 11:30
05.04.2018, 17:13
05.04.2018, 16:43
Аналитика
Сегодня 12:39
Тема недели
В Карелии началось рассмотрение судом уголовного дела о гибели детей на Сямозере.
Сегодня 09:40
05.04.2018 10:12
04.04.2018 14:05
28.03.2018 16:05
Чтиво
05.04.2018 10:41
Частная жизнь
Два года назад ушел из жизни Лео Севец – фолк-легенда Карелии и Финляндии.
02.04.2018 11:57
30.03.2018 10:23
Медиа
06.04.2018 13:21
Опрос
Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?
Комментарии