Завершилась многолетняя судебная тяжба о недоделках в "Лотос Плазе"

Арбитражный суд Карелии завершил рассмотрение взаимных финансовых претензий, которые предъявляли друг другу заказчик и подрядчик строительства "Лотос Плазы" в Петрозаводске и "Лотос City" в Кондопоге.

В 2015 году ООО "Маршстрой", строившее оба торговых центра, предъявило иск более чем на 830 млн. рублей к ООО "Инвест-Девелопмент", которое финансировало стройки. Застройщик требовал погасить долги.

ООО "Инвест-Девелопмент" предъявило встречный иск о взыскании с застройщика 463 млн рублей. Заказчик мотивировал свой частичный отказ от оплаты работ многочисленными претензиями к их качеству и объему.

Чем завершились споры, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".