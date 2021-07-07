Реклама
Прислать новость
В Петрозаводске осуждена директор агентства недвижимости, присвоившая более 13 миллионов рублей 1
07.07.2021 13:37
Полыхают заброшенные склады бывшего станкозавода в Петрозаводске (ФОТО) 9
07.07.2021 14:48
Горячая вода возвращается в дома жителей Петрозаводска
Сегодня 09:06
В Петрозаводске продолжают благоустраивать незаконный пляж в Песках 7
07.07.2021 16:37

Завершилось судебное разбирательство, связанное со строительством общежития ПетрГУ

Новости. Общество
12:26, 08 Июля 2021
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Арбитражный суд Карелии вынес решение по иску компании, которая собиралась строить студенческое общежитие ПетрГУ, но попала в реестр недобросовестных поставщиков.

Обстоятельства дела изложены в судебном решении.

В ходе разбирательства было установлено, что Петрозаводский государственный университет в конце прошлого года провел торги для выбора подрядной организации, которая построит общежитие для студентов ПетрГУ в районе ул. Университетской. Аукцион выиграло ООО «РСК ВВС-Строй».

В качестве обеспечения исполнения контракта компания предоставила банковскую гарантию, но заказчика это не устроило. Все банковские гарантии должны быть включены в специальный реестр, а той, что предоставило ООО «РСК ВВС-Строй» в этом перечне не оказалось.

Позже выяснилось, что гарантия должна была появиться в реестре через несколько дней, но ПетрГУ не стал ждать и подал жалобу в УФАС. Антимонопольная служба признала «РСК ВВС-Строй» уклонившимся от заключения контракта и включила его в реестр недобросовестных поставщиков.

Суд признал решение УФАС незаконным.

«ООО «РСК ВВС-Строй не может считаться уклонившимся от заключения контракта, поскольку его действия и воля были направлены на предоставление надлежаще оформленной банковской гарантии, что подтверждается установленными обстоятельствами и материалами дела… Заявитель предпринимал действия для выполнения взятых на себя обязательств по заключению контракта, по получению банковской гарантии в качестве обеспечения; был готов к подписанию контракта», — сказано в судебном решении.

Как обстоят дела со строительством общежития, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.07.2021, 15:53
Писатель из Карелии Яна Жемойтелите о прививке от коронавируса: «В моем случае тело говорит «нет»
02.07.2021, 12:08
Вопросами градостроительства и землепользования в Петрозаводске будет заниматься бывший прокурор
04.07.2021, 23:40
Автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)
07.07.2021, 06:40
Скончалась экс-депутат парламента, заслуженный врач Карелии
01.07.2021, 10:27
Путешествующий по Карелии блогер разочаровался калитками: «Они отвратительны!»
01.07.2021, 09:41
Глава Минздрава Карелии отметил гендерную особенность третьей волны коронавируса

Чтиво

06.07.2021 11:30
Без политики
Новые технологии в лечении катаракты
Новые английские хрусталики RAYNER - это многократный контроль безопасности.
Роман с камнем 3
29.06.2021 10:40
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 5
12.06.2021 23:16
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»