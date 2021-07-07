Завершилось судебное разбирательство, связанное со строительством общежития ПетрГУ

Арбитражный суд Карелии вынес решение по иску компании, которая собиралась строить студенческое общежитие ПетрГУ, но попала в реестр недобросовестных поставщиков.

Обстоятельства дела изложены в судебном решении.

В ходе разбирательства было установлено, что Петрозаводский государственный университет в конце прошлого года провел торги для выбора подрядной организации, которая построит общежитие для студентов ПетрГУ в районе ул. Университетской. Аукцион выиграло ООО «РСК ВВС-Строй».

В качестве обеспечения исполнения контракта компания предоставила банковскую гарантию, но заказчика это не устроило. Все банковские гарантии должны быть включены в специальный реестр, а той, что предоставило ООО «РСК ВВС-Строй» в этом перечне не оказалось.

Позже выяснилось, что гарантия должна была появиться в реестре через несколько дней, но ПетрГУ не стал ждать и подал жалобу в УФАС. Антимонопольная служба признала «РСК ВВС-Строй» уклонившимся от заключения контракта и включила его в реестр недобросовестных поставщиков.

Суд признал решение УФАС незаконным.

«ООО «РСК ВВС-Строй не может считаться уклонившимся от заключения контракта, поскольку его действия и воля были направлены на предоставление надлежаще оформленной банковской гарантии, что подтверждается установленными обстоятельствами и материалами дела… Заявитель предпринимал действия для выполнения взятых на себя обязательств по заключению контракта, по получению банковской гарантии в качестве обеспечения; был готов к подписанию контракта», — сказано в судебном решении.

Как обстоят дела со строительством общежития, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».