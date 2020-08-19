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Завершился ремонт Станции скорой помощи в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
15:44, 20 Августа 2020
фото: © страница Вконтакте Михаила Охлопкова
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Глава Минздрава заявил о завершении первого этапа ремонта станции скорой помощи в Петрозаводске.

Отремонтирована входная зона, обновлено крыльцо, на фасаде появилась облицовочная плитка, внутри также произошли заметные изменения. Проложены новые сети электроснабжения и вентиляция. На полу во входной зоне и в коридоре уложена плитка. В диспетчерской демонтированы перегородки, теперь здесь можно разместить 12 диспетчеров (до ремонта здесь работали пять специалистов). Для диспетчерской, а также для зон отдыха и приема пищи приобретена новая мебель. Выполнен полноценный косметический ремонт.

"Помещения станции стали полнофункциональными и более комфортными для фельдшеров, водителей и диспетчеров, соответствуют действующим санитарным нормам. Напомню, всего на ремонтные работы было выделено около 11,5 млн рублей, 800 тысяч рублей – на новую мебель. В ближайших планах – ремонт второго этажа", – написал на своей странице "ВКонтакте" Михаил Охлопков.

 

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