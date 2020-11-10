Завершился суд по делу о смерти пациента в больнице из-за врачебной ошибки в Петрозаводске

Петрозаводский городской суд сегодня вынес приговор врачу, который обвинялся в смерти пациента из-за ошибки в работе аппарата искусственного кровообращения в больнице.

Как сообщалось ранее, 5 октября 2017 года в кардиохирургическом отделении Республиканской больницы была проведена плановая операция на сердце жителю Пудожа, студенту 3 курса Петрозаводского медицинского колледжа Сергею Труфанову.

Юноша скончался в реанимационном отделении, не приходя в сознание. По версии следствия, причиной смерти стала ошибка врача, работавшего с аппаратом искусственного кровообращения. Он проходил по делу в качестве обвиняемого. Какой приговор вынес суд, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".