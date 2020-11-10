890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии выбрали лучших воспитателей 1
10.11.2020 18:00
В Карелии 341 заключенный вышел на свободу по УДО 6
10.11.2020 17:40
Полковник милиции в отставке рассказал о поимке самого молодого и жестокого маньяка СССР 1
10.11.2020 21:30
В Петрозаводске временно изменится стоимость проезда в троллейбусах 9
Сегодня 08:43
Минпромторг РФ завершил работы по приемке двух рыбоперерабатыващих заводов в Карелии 5
10.11.2020 17:09
Увольнение ждет сотрудников на удаленке, не выходящих на связь два дня 1
10.11.2020 19:10

Завершился суд по делу о смерти пациента в больнице из-за врачебной ошибки в Петрозаводске

Новости. Общество
16:42, 11 Ноября 2020
фото: «Республика» / Любовь Козлова
Загрузка...

Петрозаводский городской суд сегодня вынес приговор врачу, который обвинялся в смерти пациента из-за ошибки в работе аппарата искусственного кровообращения в больнице.

Как сообщалось ранее, 5 октября 2017 года в кардиохирургическом отделении Республиканской больницы была проведена плановая операция на сердце жителю Пудожа, студенту 3 курса Петрозаводского медицинского колледжа Сергею Труфанову.

Юноша скончался в реанимационном отделении, не приходя в сознание.

По версии следствия, причиной смерти стала ошибка врача, работавшего с аппаратом искусственного кровообращения.  Он проходил по делу в качестве обвиняемого.

Какой приговор вынес суд, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.11.2020, 15:49
Родители учеников, переведенных на дистанционное обучение в Карелии, готовят обращение к властям
04.11.2020, 21:40
В интернете появилось фото располневшей Анастасии Заворотнюк
05.11.2020, 11:14
Пенсионерам в Петрозаводске и Кондопоге разрешено посещать магазины всего три раза в неделю
04.11.2020, 14:10
Шесть автомобилей столкнулись на проспекте в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
08.11.2020, 12:53
"Мастера парковки" продолжают изводить жителей Петрозаводска (ФОТО)
05.11.2020, 12:30
В Карелии установлены строгие сроки для проведения теста на коронавирус

Чтиво

06.11.2020 13:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 14
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 17
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»