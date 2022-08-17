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Зависимый от азартных игр житель Карелии обворовал родного деда

Новости. Криминал
09:47, 18 Августа 2022
фото: © shutterstock.com/mediavic

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Полицейские раскрыли две кражи с банковских счетов в районах Карелии, сообщили в МВД республики.

В полицию Лоухского района с заявлением о пропаже средств с банковского счёта обратился 73-летний местный житель. Недостачу денег мужчина обнаружил в день получения пенсии, но предположений о злоумышленнике у него не было.

Оперативники вскоре вышли на подозреваемого. Им оказался родной внук потерпевшего. Как выяснилось, 30-летний мужчина навещал своего родственника и, пока того не было в комнате, с помощью телефона перевел на свой счет 13 тысяч рублей, после чего как ни в чем не бывало продолжил общение. Все деньги внук потратил на азартные онлайн-игры.

А в Пудоже 27-летний ранее судимый местный житель зашел в гости к приятелю выпить спиртного. В какой-то момент он украл банковскую карту, после чего отправился с ней за покупками. Пудожанин приобрел алкоголь и продукты за 800 рублей, а когда карта оказалась заблокирована, выкинул ее. Подозреваемый дал признательные показания.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «Кража».

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