Реклама
Прислать новость
Индийский штамм коронавируса добрался до Карелии 10
28.06.2021 13:16
Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Карелии 29
28.06.2021 15:20
Молодая женщина выпала из окна пятого этажа в Петрозаводске (ФОТО) 6
28.06.2021 19:52

Завод по производству строительных конструкций строят под Петрозаводском

Новости. Экономика
10:51, 29 Июня 2021
фото: страница Артура Парфенчикова Вконтакте

Новый завод по выпуску стропильных систем для строительства зданий откроется в конце года в поселке Шуя в Карелии.

Об этом рассказал на своей странице Вконтакте глава республики Артур Парфенчиков.

«Заработает новый завод, где будут выпускать стропильные системы на металлозубчатых пластинах. Сегодня такая технология становится все популярнее. Ее главное преимущество в том, что она позволяет перекрывать стропилами помещения с большими, до 30 метров, пролетами без дополнительных внутренних опор… Она востребована в малоэтажном, индивидуальном жилищном строительстве, может быть использована промышленными, сельскохозяйственными предприятиями как на российском рынке, так и за рубежом», — написал Парфенчиков.

По его словам, на заводе установлено чешское оборудование, которое собственник смог приобрести благодаря льготному кредиту в размере 20 млн рублей, предоставленному Фондом развития промышленности Карелии.

Вместе с тем, у предприятия есть проблемы из-за дефицита пиломатериалов — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-06-29 11:44:33
Завод? :) Да ну нафиг, цех. :)
И пусть сперва откроется, у нас столько всего инвеститоры должны были наинвестировать, шо мама не горюй, зеленые ростки экономики должны колоситься как сумасшедшие, буйным цветом, словно облученные радиацией :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.06.2021, 22:31
Женщина утонула в озере в популяром месте отдыха под Петрозаводском
28.06.2021, 15:20
Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Карелии
22.06.2021, 12:15
Ребенок утонул в райцентре Карелии
28.06.2021, 19:52
Молодая женщина выпала из окна пятого этажа в Петрозаводске (ФОТО)
22.06.2021, 16:51
Скоропостижно скончалась известная в Карелии 46-летняя журналистка Марина Кивирьян
27.06.2021, 12:08
«Вирус оказался сильнее наших молитв», — Парфенчиков рассказал о смерти друга

Чтиво

Сегодня 10:40
Кофе со сливками
Роман с камнем
О камне и людях, которые его производят, о роли бизнеса и его взаимодействии с властью, — наш разговор с Дмитрием Фабрикантовым, первопроходцем камнеобрабатывающей отрасли Карелии, известным предпринимателем, лидером регионального отделения Партии РОСТА.
Учебный год закончен: пора проверить глаза!
16.06.2021 16:48
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 5
12.06.2021 23:16
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»