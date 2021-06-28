Завод по производству строительных конструкций строят под Петрозаводском

Новый завод по выпуску стропильных систем для строительства зданий откроется в конце года в поселке Шуя в Карелии.

Об этом рассказал на своей странице Вконтакте глава республики Артур Парфенчиков.

«Заработает новый завод, где будут выпускать стропильные системы на металлозубчатых пластинах. Сегодня такая технология становится все популярнее. Ее главное преимущество в том, что она позволяет перекрывать стропилами помещения с большими, до 30 метров, пролетами без дополнительных внутренних опор… Она востребована в малоэтажном, индивидуальном жилищном строительстве, может быть использована промышленными, сельскохозяйственными предприятиями как на российском рынке, так и за рубежом», — написал Парфенчиков. По его словам, на заводе установлено чешское оборудование, которое собственник смог приобрести благодаря льготному кредиту в размере 20 млн рублей, предоставленному Фондом развития промышленности Карелии. Вместе с тем, у предприятия есть проблемы из-за дефицита пиломатериалов — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».