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Новости. Экономика
13:00, 15 Февраля 2019

Завод "Век-Стеклов" дарит скидки на свой день рождения

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Завод "Век-Стеклов" 14 февраля отметил свой 14-ый день рождения. Сегодня, это надежная, стабильная работающая компания, оказывающая неизменно качественные услуги по оптимальной стоимости.

Качество продукции, ее экологичность и безопасность подтверждены соответствующими сертификатами. Продуктовая  линейка предприятия разнообразна как по своему ассортименту, так и по стоимости: Окна, двери, балконные блоки и лоджии, офисные перегородки, фасадное остекление, зимние сады, водоотливы и козырьки. Кроме того, имеется возможность разрабатывать и изготавливать сложные нестандартные конструкции.

Основное преимущество завода – собственное производство в Петрозаводске. На производственной площадке завода расположены два цеха по изготовлению конструкций из ПВХ-профиля и алюминия, склад готовой продукции и комплектующих, имеется специализированный транспорт.

Каждое изделие проходит строгий контроль качества.  Вся продукция, производимая заводом "Век-Стеклов" соответствует ГОСТам, ее качество подтверждено сертификатом и декларацией о соответствии.

Гарантия распространяется на всю производимую продукцию при условии правильной эксплуатации изделий. В течение всего гарантийного срока компания будет устранять любые неполадки, а в случае необходимости заменит необходимые детали.

Высокое качество выпускаемой продукции обеспечивается первоклассными специалистами предприятия. Задача всего коллектива "Век-Стеклов" - решить проблему клиента и предложить лучший сервис. Компания предлагает полный комплекс услуг по изготовлению, монтажу и сервисному обслуживанию своих изделий. Консультирование и продажи осуществляются в нескольких офисах продаж в г. Петрозаводске. Официальные представители компании работают практически во всех районных центрах Республики Карелия.

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