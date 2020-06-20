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Завтра на минуту "замолкнет" вся Карелия

Новости. Общество
13:50, 21 Июня 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Завтра в 12.15 жители России приостановят привычный ритм жизни, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На территории всей станы будет объявлена минута молчания. Именно в это время 22 июня 1941 года прозвучало сообщение о нападении нацистской Германии на Советский Союз.

В рамках общероссийской акции временно будет прекращено теле- и радиовещание, остановится работа общественного транспорта, магазинов, большинства предприятий и учреждений.

В Петрозаводске 22 июня минута молчания будет объявлена через средства массовой информации, муниципальную автоматизированную систему оповещения населения и другие общедоступные каналы коммуникации. Акцию поддержат более 60 учреждений карельской столицы.

Напомним, в День памяти и скорби 22 июня пройдёт акция "Свеча памяти", посвящённая 79-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Присоединиться к акции онлайн и зажечь свою "Свечу памяти" можно на сайте Деньпамяти.рф до 22 июня.

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