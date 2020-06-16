Свечу памяти можно будет зажечь по интернету

Всероссийская акция "Свеча памяти" пройдёт в новом формате, сообщили в администрации Петрозаводска.

Каждый отклик на сайте Деньпамяти.рф поможет собрать средства на оказание помощи ветеранам.

В День памяти и скорби 22 июня пройдёт акция "Свеча памяти", посвящённая 79-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Присоединиться к акции онлайн и зажечь свою "Свечу памяти" можно на сайте Деньпамяти.рф до 22 июня.

Каждый отклик приносит реальные деньги. Общая цель - 27 млн зажженных свечей, чтобы вспомнить всех погибших в годы Великой Отечественной войны. Все средства будут направлены благотворительным фондом "Память поколений" на оказание медицинской помощи ветеранам.

В ночь с 21 на 22 июня каждый желающий может опубликовать пост в социальных сетях с фото или видео зажженной свечи, сопроводив публикацию хештегами #свечапамяти #роспатриот #волонтерыпобеды.

22 июня в 12.15 по всей стране состоится минута молчания.