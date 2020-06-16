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16.06.2020 17:20

Свечу памяти можно будет зажечь по интернету

Новости. Общество
12:57, 17 Июня 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Всероссийская акция "Свеча памяти" пройдёт в новом формате, сообщили в администрации Петрозаводска.

Каждый отклик на сайте Деньпамяти.рф поможет собрать средства на оказание помощи ветеранам.

В День памяти и скорби 22 июня пройдёт акция "Свеча памяти", посвящённая 79-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Присоединиться к акции онлайн и зажечь свою "Свечу памяти" можно на сайте Деньпамяти.рф до 22 июня.

Каждый отклик приносит реальные деньги. Общая цель - 27 млн зажженных свечей, чтобы вспомнить всех погибших в годы Великой Отечественной войны. Все средства будут направлены благотворительным фондом "Память поколений" на оказание медицинской помощи ветеранам.

В ночь с 21 на 22 июня каждый желающий может опубликовать пост в социальных сетях с фото или видео зажженной свечи, сопроводив публикацию хештегами #свечапамяти #роспатриот #волонтерыпобеды.

22 июня в 12.15 по всей стране состоится минута молчания.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Серж
2020-06-17 13:38:04
Да , Сев. Корея просто отдыхает . Про пение на балконах почему то забыли .
елпидифор
2020-06-17 13:11:38
Люди, вдумайтесь в то, что вы творите. Какая свеча по интернету, какое пение гимна с балкона? Любовь к родине таким дико-массовым образом ни в одной стране не выражается - до такого даже Северная Корея еще не дошла. Любить родину надо крепко, но тихо. В 30-е годы ее любили громко - в Германии...
кир
2020-06-17 13:31:30
елпидифор, ты один знаешь как управлять полудикими племенами. Не смеши моего кота.
Поддерживаю власть и людей, кто зажжет свечу.
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